Deutsche Bank sluit jaar af met miljardenverlies

Al is maar 1% waar van wat Wellens zegt, dan heb je al een enorm probleem. En er is een probleem ga maar na hoeveel miljarden al zjin gepompt in de opkoperij van obligaties. Dat is de enige reden dat aandelen nog stijgen en de rentes dalen en de huizenprijzen door het dak gaan. Allemaal bedoeld om banken lucht te geven. En het is nog niet genoeg. Deutsche Bank is technisch failliet. En als het monetair niet wordt opgelost, dan blijft alleen de belastingbetaler over. Simple as that. Dat raakt alles! Aandelen, huizenprijzen, vertrouwen in wat dan ook.. Het grote zwarte gat. Dat wordt onderlinge strijd.

De problemen met de derivaten zijn overigens door de Amerikaanse vrienden geintroduceerd. Al met al lijkt de huidige situatie erg op de vooravond van WO II. Ook toen steunden Amerikanen de verdeeldheid in Europa tot een hoogtepunt om vervolgens als bevrijders opnieuw heel veel geld aan ons te verdienen. Maar goed, dat terzijde, dat is te vroeg en het leidt af van de boodschap; zeg NEE tegen de bankenunie zoals het nu bedacht is, namelijk dat de belastingbetaler banken in andere Europese landen gaan redden. Wij denken dat Britten duf zijn met hun Brexit, maar dat is niet zo. De hele wereld bankiert bij hun, zij weten hoe erg het is, zij gaan hier niet aan meedoen. Dat moeten wij ook niet doen. Als we niet totaal onbewust ons hoofd in een Europese strop laten hangen, dan hoeven we daar ook niet later boos over te worden als het te laat is.