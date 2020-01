Bodemonderzoeker PGS ziet orderboek vollopen

Gepubliceerd op | Views: 455

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Noorse bodemonderzoeker PGS heeft zijn orderboek afgelopen jaar flink zien uitdijen. Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht over het afgelopen jaar.

Het orderboek had eind 2019 een omvang van 322 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 163 miljoen dollar. Ten opzichte van het einde van het derde kwartaal nam de omvang van het orderboek overigens wel enigszins af. Eind september had PGS nog voor 336 miljoen dollar aan opdrachten op de rol staan. PGS rekent op een verdere groei van het aantal opdrachten in het huidige nieuwe jaar, maar in een minder snel tempo dan in 2019.

PGS rapporteerde over het vierde kwartaal van het jaar een winst van 10,7 miljoen dollar, tegen een flink verlies een jaar eerder. De omzet kwam in de verslagperiode uit op ruim 288 miljoen dollar.