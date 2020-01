Nikkei flink omlaag door virusvrees

Chinezen zitten in een incubatie periode.

Na 9 Februari weten wij pas of uitbraak en dodental toenemen.

In de incubatieperiode (23 jan-9 feb) zijn mensen natuurlijk geinfecteerd en daarvan hoor je nu de gevolgen.



China heeft massaal alles op slot gegooid, dat zie ik Europa niet doen - zo slagvaardig te werk, dat kunnen wij niet - (kijk maar naar de illegale vluchtelingen).



Dus voorlopig uitzingen.... we zullen tot 9 februari verschillende data krijgen, van ontslagen patienten, slachtoffers, dodental.



Tot nu toe zijn de uitbraken van Chinese afkomst, die in Wuhan zijn geweest.

In land van origin worden ze in quarantaine gezet en heb nog geen uitbraak gehoord.



Epic center blijft Wuhan.