Trump zet handtekening onder nieuwe handelsdeal USMCA

Gepubliceerd op | Views: 315 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON (AFN/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de nieuwe Noord-Amerikaanse handelsdeal USMCA ondertekend. Daarmee zijn de Verenigde Staten het tweede land dat het verdrag in een wet vastlegt. Mexico deed dat begin december al. Canada, de derde deelnemer aan het verdrag, ratificeert het verdrag naar verwachting in de komende weken.

Trump gebruikte de ceremonie op het Witte Huis om zijn imago van dealmaker te onderstrepen en had alleen partijgenoten uitgenodigd. De leiders van de Democratische Partij waren niet welkom, hoewel de opvolger van het NAFTA-verdrag door onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen nog aanzienlijk is veranderd sinds de eerste versie.

Volgens Trump, die claimt dat het NAFTA-verdrag uit 1994 alleen maar zorgde voor banenverlies in de VS, is de USMCA "een kolossale overwinning" en een "einde aan de NAFTA-nachtmerrie". Experts wijzen er echter op dat het akkoord op veel vlakken hetzelfde is als zijn voorganger. Wel zijn er nieuwe regels rond de bouw van auto's, e-commerce, de bescherming van intellectueel eigendom en strengere arbeidswetten. Dat laatste is bedoeld om het lagelonenvoordeel dat Mexico heeft ten opzichte van zijn rijkere buurlanden te verkleinen.