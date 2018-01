AMD ziet winst en omzet op jaarbasis toenemen

Gepubliceerd op | Views: 928

SUNNYVALE (AFN) - De Amerikaanse chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) heeft in het vierde kwartaal van 2017 een omzet van 1,48 miljard dollar in de boeken gezet. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar wel 10 procent minder dan in het voorgaande kwartaal.

AMD boekte een nettowinst van 61 miljoen dollar, tegen een verlies van 51 miljoen euro in de laatste periode van 2016. Maar in het derde kwartaal hield het technologiebedrijf onder de streep nog 10 miljoen dollar meer over. De winst per aandeel, exclusief eenmalige posten, viel hoger uit dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Hun ramingen liepen evenwel sterk uiteen.

Voor het lopende kwartaal voorziet AMD weer groei. De omzet komt naar verwachting uit op 1,55 miljard dollar.