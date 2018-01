Aperam boekt hoger kwartaalresultaat

Gepubliceerd op | Views: 1.619

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het vierde kwartaal van 2017 een hoger bedrijfsresultaat (ebitda) behaald dan in de voorgaande periode. Voor het eerste kwartaal van dit jaar wordt een kleine stijging van het resultaat verwacht.

Het resultaat bedroeg 154 miljoen dollar (124 miljoen euro), tegen 125 miljoen dollar in het derde kwartaal. Bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers had Aperam al aangegeven voor het vierde kwartaal op een hoger resultaat te rekenen. De omzet kwam uit op 1,3 miljard dollar, tegen 1,2 miljard dollar in het voorgaande kwartaal. De verschepingen kwamen uit op 495.000 ton, tegen 477.000 ton een kwartaal eerder.

Over heel 2017 zette Aperam een bedrijfsresultaat in de boeken van 619 miljoen dollar op een omzet van 5 miljard dollar. De totale verschepingen stegen licht naar ruim 1,9 miljoen ton.

Aperam kondigde verder aan tot 100 miljoen dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen, met een maximum van 1,8 miljoen aandelen. Dit programma loopt tot eind dit jaar.