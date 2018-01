Het is op de beurs ook heel winderig vandaag,vanmorgen woei de boel in japan al om en die negatieve orkaan is ook naar europa en amerika overgeslagen,al zwakt hij daar al weer af tot stormachtig.

Als dat negatievisme toeslaat,helpen mooie cijfers niks,kijk maar naar philips.vanavond gaat trumpje het in zijn troonrede hebben,over zijn infrastruktuurplannen,zal dat een dikke boost voor arcelor betekenen??

Hopenlijk loopt die steenkoude noorderstorm,nog om naar een lieflijk zuiden windje,vaartwel!!!