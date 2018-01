Philips stevig omlaag op beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 2.097

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond dinsdag op een behoorlijk verlies, net als de beurzen elders in Europa. Op het Damrak moest Philips het ontgelden na publicatie van de jaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,7 procent in de min op 561,92 punten. De MidKap leverde 1,2 procent in tot 841,03 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 0,9 procent kwijt.

Philips was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,7 procent. Het zorgtechnologiebedrijf wist in het vierde kwartaal van vorig jaar zowel de winst als de omzet op te voeren. Toch hadden kenners op meer gerekend. Volgens analisten van Goldman Sachs werden de resultaten enigszins overschaduwd door tegenvallende wisselkoerseffecten.

Altice daalde 3 procent. Het kabel- en telecombedrijf wil het kapitaal verkleinen door eerder gekochte eigen aandelen in te trekken. Heineken zakte 0,1 procent. De bierbrouwer gaat volgens de Spaanse zakenkrant Expansión banen schrappen in Spanje. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van 1,2 procent.

OCI

In de MidKap sloot kunstmestbedrijf OCI de rij met een min van 4,2 procent. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste stijger met een winst van 1,7 procent.

SAP verloor 1,6 procent in Frankfurt na publicatie van de resultaten. Het Duitse softwareconcern boekte iets minder winst dan verwacht. SAP kondigde tevens aan het Amerikaanse cloudsoftwarebedrijf Callidus over te nemen voor 2,4 miljard dollar.

HelloFresh dikte 7,7 procent aan in Frankfurt. De bezorger van maaltijdboxen mocht in het laatste kwartaal van 2017 wereldwijd bijna 1,5 miljoen huishoudens rekenen tot het klantenbestand, 69 procent meer dan een jaar geleden. Het bedrijf denkt eind 2018 winstgevend te zijn.

Swatch

In Zürich klom Swatch 4,4 procent. De Zwitserse horlogemaker profiteerde van een herstelde vraag in China en heeft zijn winst in 2017 voor het eerst in vier jaar weer zien toenemen. Ook de zwakkere Zwitserse frank hielp mee.

De euro was 1,2435 dollar waard, tegen 1,2348 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 64,29 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 68,78 dollar per vat.