Wall Street opent met verlies

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten op Wall Street zijn dinsdag met duidelijke verliezen geopend. Enkele grote Amerikaanse bedrijven openden de boeken over het afgelopen kwartaal. Verder wachten beleggers op de jaarlijkse State of the Union van president Donald Trump. Mogelijk gaat hij nader in op zijn plannen voor investeringen in infrastructuur.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,9 procent lager op 26.193 punten. De bredere S&P 500 zakte eveneens 0,9 procent, tot 2829 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq leverde in de vroege handel 1 procent in en kwam op 7389 punten.

Farmaciegigant Pfizer heeft afgelopen jaar de omzet licht zien dalen. Dat komt doordat de producent van onder meer de erectiepil Viagra afgelopen jaar een bedrijfsonderdeel heeft verkocht. Dat de winst desondanks verdrievoudigde, was te danken aan een eenmalige bate als gevolg van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. Het aandeel verloor 2,1 procent.

Fastfoodketen McDonald's wist afgelopen jaar meer klanten naar zijn restaurants te lokken. Zowel de vergelijkbare omzet als de nettowinst nam daardoor toe. Het aandeel leverde desondanks 0,8 procent in Over de cijfers van Harley-Davidson zijn beleggers nog minder te spreken. Het bedrijf blijkt veel moeite te hebben zijn motorfietsen aan de man te brengen. Het aandeel verloor ruim 7 procent.