McDonald's wil duizend nieuwe restaurants

OAK BROOK (AFN) - Fastfoodketen McDonald's wil dit jaar duizend nieuwe restaurants openen. Ook gaat het Amerikaanse bedrijf 2,4 miljard dollar (1,9 miljard euro) investeren in het moderniseren van zijn huidige restaurants in de Verenigde Staten. Dat bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

In 2017 wist McDonald's meer klanten naar zijn restaurants te lokken. Dat had het bedrijf deels te danken aan de introductie van het Dollar Menu in zijn thuismarkt. Het aanbieden van menu's voor 1 dollar, 2 dollar of 3 dollar heeft geleid tot een prijzenslag in de Amerikaanse fastfoodwereld.

De vergelijkbare verkopen namen wereldwijd toe met 5,3 procent. Ook deed McDonald's goede zaken met onder meer de bezorging van maaltijden en het bestellen en betalen via mobiele telefoons.

Door afstoten van restaurants aan franchisehouders liep de geconsolideerde omzet met 7 procent terug. De nettowinst steeg echter met 11 procent tot 5,2 miljard dollar. Wereldwijd telt de keten nu meer dan 37.000 vestigingen in meer dan honderd landen.