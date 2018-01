Gepubliceerd op | Views: 1.505

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Amazon, Berkshire Hathaway en JPMorgan Chase gaan samen een gezondheidszorgbedrijf opzetten voor het personeel in de Verenigde Staten. Op die manier moeten de kosten worden verlaagd en de dienstverlening worden verbeterd.

De drie bedrijven gaan daarvoor een eigen aparte onderneming oprichten zonder winstoogmerk, met een focus op technologische oplossingen. Het plan bevindt zich nog in een vroege fase en details over bijvoorbeeld het management, de locatie van het hoofdkantoor en andere zaken zullen later naar buiten worden gebracht.

Op Wall Street moesten zorgbedrijven en zorgverzekeraars een flinke stap terug doen na het nieuws. Zij verliezen namelijk mogelijk een bron van inkomsten door het plan.