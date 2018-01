Gepubliceerd op | Views: 1.218

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Investeerder Tweedy Browne trekt, na circa 25 jaar aandeelhouder te zijn geweest, zijn handen af van AkzoNobel. De Britten hebben geen vertrouwen meer in de koers van het verf- en chemiebedrijf, zo werd in het kwartaalrapport gemeld. Tweedy had eind september nog een belang van circa 0,6 procent in Akzo.

Tweedy was een van de aandeelhouders die zich achter de activistische investeerder Elliott Advisors schaarde, na de poging van het Amerikaanse PPG Industries om Akzo in te lijven. Akzo wilde zelfs niet met de Amerikanen in onderhandeling en riep daarmee de toorn van aandeelhouders over zich af, onder aanvoering van Elliott.

Na de kwestie PPG deed Akzo een poging de Amerikaanse branchegenoot Axalta in te lijven. Volgens Tweedy was de prijs die Akzo bereid was te betalen te hoog.