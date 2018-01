Brussel akkoord met overname TMF

Gepubliceerd op | Views: 302

AMSTERDAM (AFN) - De Europese Commissie is akkoord met de overname van de van oorsprong Nederlandse financiële en administratieve dienstverlener TMF Group. Deze wordt voor een bedrag van 1,75 miljard euro overgenomen door investeerder CVC Capital Partners. De deal werd in oktober vorig jaar al aangekondigd.

Brussel ziet geen mededingingsbezwaren. De commissie wijst er onder meer op dat het gecombineerde marktaandeel van de dienstverleners ruim onder de 30 procent ligt.

De partijen gingen er eerder al van uit dat de deal in de eerste helft van dit jaar zou worden afgerond. TMF, dat eerder overwoog om naar de beurs te gaan, was sinds 2008 in handen van een andere investeringsmaatschappij, DH Private Equity Partners.