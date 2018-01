Economisch vertrouwen eurozone iets omlaag

Gepubliceerd op | Views: 529 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen van bedrijven en consumenten in de economie van de eurozone is deze maand licht gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, kwam in januari uit op 114,7. Dat betekende een daling met 0,6 punten ten opzichte van december toen het vertrouwen het hoogste niveau in zeventien jaar tijd bereikte. Economen hadden voor deze maand gemiddeld op een stand van 116,2 gerekend.

Volgens de commissie nam vooral het vertrouwen in de dienstensector en detailhandel af. Het vertrouwen in de industrie was stabiel. De fiducie in de bouwsector bleef onverminderd hoog.

Van de eurolanden was in Spanje en Nederland de duidelijkste stijging van het vertrouwen te zien. Ook Duitsland scoorde goed. In Frankrijk en Italië was sprake van de sterkste terugval.