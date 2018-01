DSM en Evonik beginnen vetzuurbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 896

GELEEN (AFN) - Chemiebedrijf DSM en branchegenoot Evonik hebben het bedrijf Veramaris opgericht om hun samenwerking op het gebied van omega-3 vetzuren uit algen in onder te brengen. De twee bedrijven krijgen een belang van 50 procent in Veramaris dat in Delft wordt gevestigd.

DSM en Evonik kondigden hun samenwerking vorig jaar aan en kregen al goedkeuring van de Europese Commissie. De bouw van een fabriek in de Amerikaanse staat Nebraska is al begonnen en volgend jaar moet de productie beginnen.

De vetzuren uit algen zijn bedoeld voor diervoeders. Nu komen de daarvoor gebruikte omega-3 vetzuren nog grotendeels uit vis.