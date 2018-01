Van Lanschot Kempen benoemt opvolger Gerla

Gepubliceerd op | Views: 837

DEN BOSCH (AFN) - Zakenbank en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft in Leni Boeren een opvolger gevonden voor de onlangs wegens ziekte teruggetreden bestuurder Paul Gerla. Boeren treedt per 5 februari aan. Haar benoeming is al goedgekeurd door de toezichthouder.

Boeren wordt verantwoordelijk voor de divisie vermogensbeheer, één van de kernactiviteiten van Van Lanschot Kempen en wordt ook voorzitter van de directie van Kempen & Co. Boeren werkte eerder voor onder meer Rabobank en Robeco. Ook was ze actief voor beursbedrijf Euronext. Ze is onder meer commissaris bij Air France-KLM en Tata Steel Nederland.

Van Lanschot Kempen maakte begin juli bekend dat Gerla een stap opzij deed. Zijn taken werden sindsdien waargenomen door collega's uit het bestuur en het managementteam van Kempen Capital Management. Kort geleden werd bekend dat Gerla niet meer terugkeert bij Van Lanschot Kempen.