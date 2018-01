'Philips in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.972

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk met verlies. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting lager openen na de verliesbeurt op Wall Street. Op het Damrak staat Philips in de schijnwerpers na bekendmaking van de jaarcijfers.

Zorgtechnologiebedrijf Philips wist in het vierde kwartaal van vorig jaar zowel de winst als de omzet op te voeren. Toch hadden kenners qua bedrijfsresultaat op iets meer gerekend. Topman Frans van Houten sprak van een goed jaar voor Philips. Het bedrijf is er volgens hem in geslaagd om aan de eigen doelstellingen te voldoen.

Ook Heineken staat in het nieuws. De bierbrouwer gaat volgens de Spaanse zakenkrant Expansión banen schrappen in Spanje. Naar verluidt heeft het bestuur van Heineken España de vakbonden geïnformeerd dat er onderhandelingen gaan beginnen om het personeelsbestand van 2600 in het land te verkleinen.

Altice

Altice wil het kapitaal verkleinen door eerder gekochte eigen aandelen in te trekken. Het kabel- en telecombedrijf besloot vorige week 370 miljoen A-aandelen in te trekken. De aandeelhouders hadden tijdens de aandeelhoudersvergadering afgelopen juni het bestuur al toestemming gegeven om aandelen in te trekken. Verder gaat Spin-off Research het bedrijf volgen met een buy-advies.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Franse economie in het vierde kwartaal met 0,6 procent is gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het betekende het vijfde kwartaal op rij van groei. Het jaar 2017 was het beste jaar voor de economie van Frankrijk sinds 2011.

Olie

De Europese beurzen gingen maandag met beperkte koersuitslagen de handel uit. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 566,06 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 850,97 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,1 procent. Londen sloot juist 0,1 procent hoger.

In New York werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.439,48 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,2349 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 64,87 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 68,97 dollar per vat.