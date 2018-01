Blackstone wil financiële tak Reuters kopen

Gepubliceerd op | Views: 576

NEW YORK (AFN) - Investeerder Blackstone praat met Thomson Reuters over het kopen van een controlerend belang in de financiële tak van dat bedrijf. Die divisie, die data, nieuws en analyses verkoopt aan de financiële sector, was in 2016 goed voor een omzet van 6,1 miljard dollar (4,9 miljard euro).

Blackstone wil 55 procent van de tak in handen krijgen, laten ingewijden weten. De hele divisie heeft een waarde van ongeveer 20 miljard dollar. Blackstone wilde zelf niet reageren.

Thomson Reuters laat in een verklaring te weten in gesprek te zijn over een samenwerking voor de Financial & Risk-divisie, waar onder meer de Eikon-platformen van het bedrijf onder vallen. Het Canadese bedrijf voegt daaraan toe bij ,,elke voorgestelde samenwerking'' een ,,aanzienlijk belang'' te houden in de divisie.

Goldman Sachs

De Financial & Risk-divisie levert meer dan de helft van de volledige omzet van Thomson Reuters op. De divisie drijft op zijn beurt op het Eikon-platform dat goed is voor meer dan driekwart van de omzet die tak. Thomson Reuters benadrukt dat het de divisies Legal, Tax & Accounting en Reuters News wel volledig in handen houdt.

Blackstone heeft al enige ervaring in de informatiemarkt. In 2014 kocht het Ipreo, dat specialistische software voor het volgen van de activiteit op kapitaalmarkten maakt. Ook nam de investeerder destijds de handelsbank van Goldman Sachs over.