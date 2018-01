Horlogemaker Swatch vindt weg omhoog terug

Gepubliceerd op | Views: 595

BIEL (AFN/BLOOMBERG) - Swatch heeft zijn winst in 2017 voor het eerst in vier jaar weer zien toenemen. De Zwitserse horlogemaker profiteerde van een herstelde vraag in China. Ook de zwakkere Zwitserse frank hielp mee, want daardoor leverden buitenlandse verkopen in franken meer op.

Operationeel gezien ging het 25 procent beter dan een jaar eerder, met een resultaat van ongeveer 1 miljard frank (ruim 862 miljoen euro). Onder de streep bleef zo'n 27 procent meer over, met een nettowinst van 755 miljoen frank. De omzet liep op tot bijna 8 miljard frank. Wisselkoerseffecten buiten beschouwing gelaten is dat een kleine 6 procent meer dan een jaar eerder.

Swatch kampte in 2016 nog met flinke tegenwind, met name door een zwak consumentenvertrouwen in belangrijke markten als Hongkong. Het bedrijf zag zijn winst in dat jaar daardoor ruwweg halveren.