Insulinemakers beschuldigd van prijsafspraken

NEW YORK (AFN/RTR) - De drie grootste makers van behandelingen voor diabetes zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het jarenlang kunstmatig hooghouden van de prijzen. Een groep gedupeerde patiënten is maandag een collectieve zaak gestart tegen het Franse Sanofi, het Deense Novo Nordisk en het Amerikaanse Eli Lilly & Co.

De farmaceuten zouden de afgelopen vijf jaar de prijs van insuline min of meer simultaan met meer dan 150 procent hebben opgevoerd, zo staat in de aanklacht die maandag bij een federale rechter in de staat Massachusetts is ingediend. Mede door de vermeende prijsafspraken konden de bedrijven miljarden aan winsten maken.

Er is de laatste tijd veel kritiek op de hoge prijzen die farmaceutische bedrijven rekenen voor medicijnen. Enkele dagen voordat hij werd ingehuldigd als president van de Verenigde Staten haalde Donald Trump al hard uit naar de sector.