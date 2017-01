Sony schrijft bijna miljard euro af op films

Gepubliceerd op | Views: 130

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Sony schrijft omgerekend 911 miljoen euro af op zijn filmactiviteiten. Het Japanse technologie- en entertainmentconcern maakte dat maandag bekend.

De afschrijving heeft te maken met de rechten over films van het in 1989 overgenomen Columbia Pictures. Die blijken na bestudering waarschijnlijk minder op te leveren in de toekomst. Sony liet weten actief te blijven in de filmindustrie en de filmtak als een belangrijk onderdeel te beschouwen, ondanks recente flops als de nieuwe Ghostbusters en de film over het populaire computerspelletje Angry Birds.

Sony, dat twee weken geleden liet weten dat topman Michael Lynton na dertien jaar opstapt, kondigde aan zijn belang in de medische website M3 te verkopen om te filmdomper op te vangen. De afboeking wordt verwerkt in de resultaten over het derde kwartaal, dat liep tot december. Sony presenteert zijn resultaten over dat kwartaal komende donderdag.