Vodafone praat met rivaal in India over fusie

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: India

LONDEN (AFN) - Vodafone wil zijn activiteiten in India onderbrengen bij concurrent Idea Cellular. De van huis uit Britse telecomgigant maakte maandag bekend fusiegesprekken te voeren met Idea-moeder Aditya Birla Group. Door onder één paraplu verder te gaan willen de bedrijven de stevige concurrentie op de telecommarkt in India het hoofd bieden.

De prijzenslag op de Indiase markt ontbrandde volledig toen miljardair Mukesh Ambani afgelopen zomer een eigen aanbieder startte. Die nieuwe partij, Jio, rekent geen kosten meer voor mobiel bellen.

De transactie tussen Vodafone en Idea zou in aandelen moeten worden afgehandeld, waarbij Vodafone India in zijn geheel opgaat in Idea Cellular. Idea is de op twee na grootste telecomprovider in India. Vodafone is de nummer twee achter marktleider Bharti Airtel.