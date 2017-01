'AEX opent met klein verlies'

Gepubliceerd op | Views: 456

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting licht in de min. Beleggers staan voor een week die bol staat van de kwartaalcijfers van grote Europese en Amerikaanse bedrijven en belangrijke economische publicaties.

Maandag is de agenda nog relatief goed te overzien. Op economisch vlak wordt vooral uitgekeken naar de eerste raming van de inflatie in Duitsland, die een belangrijke graadmeter is voor de ontwikkeling in het hele eurogebied. In doorsnee wordt verwacht dat de geldontwaarding in Europa's grootste economie deze maand is gestegen naar 2 procent.

In Amsterdam krijgt het kwartaalcijferseizoen woensdag een vervolg, met publicaties van de AEX-bedrijven KPN en Unibail-Rodamco. Het zwaartepunt ligt op donderdag, als ING en Shell voorbeurs de boeken van het vierde kwartaal openen. Vrijdag volgen nog de vastgoed-midkappers Wereldhave en WDP.

ABN AMRO

Maandag bewegen enkele beurskoersen wellicht op basis van aanbevelingen van analisten. ABN AMRO maakte bekend ASML te gaan volgen met een koopadvies. Credit Suisse besloot hetzelfde ten aanzien van het aandeel ABN AMRO. ING werd op neutral gezet door de Zwitserse bank. Verder adviseerde Goldman Sachs om aandelen Vopak van de hand te doen.

De AEX sloot vrijdag met een verlies van 0,1 procent op 485,87 punten. De MidKap eindigde de laatste dag van de week 0,4 procent in de plus op 697,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,3 en 0,6 procent. De FTSE in Londen boekte een minieme winst. In New York kwamen de graadmeters nauwelijks in beweging.

Olie

De prijs van Amerikaanse olie zakte maandag voorbeurs 0,4 procent naar 52,95 dollar. Brent werd ook 0,4 procent goedkoper, bij 55,28 dollar per vat. De euro werd voor 1,0715 dollar verhandeld, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.