Kleine uitslagen op Wall Street na recordstanden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het even rustig aan na de recordstanden van een dag eerder. De aandacht ging vooral uit naar de ontwikkelingen in Washington rond het nieuwe steunpakket voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 30.335,67 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3727,04 punten en de techgraadmeter Nasdaq was vrijwel onveranderd op 12.843,49 punten.

Het coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar werd vorige week na lang onderhandelen goedgekeurd in het Congres. Trump weigerde aanvankelijk zijn handtekening onder de deal te zetten en wilde onder meer de waarde van de steuncheque naar 2000 dollar verhogen. Maar uiteindelijk zwichtte Trump toch onder politieke druk en zette zijn handtekening.

Verzet steuncheques

De president eiste wel dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat nog over zijn voorstel stemmen om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen op te krikken. Nu het door de Democraten gedomineerde lagerhuis akkoord is, moet alleen de Senaat nog een oordeel vellen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en is het nog onduidelijk of er voldoende steun is. Binnen Trumps eigen partij is er verzet tegen de verhoging van de cheques.

Bij de bedrijven stond Boeing in de schijnwerpers, met een lichte plus. American Airlines vloog dinsdag voor het eerst in lange tijd weer met de 737 MAX. Het gaat om de eerste Amerikaanse maatschappij die het toestel weer in gebruik neemt. Vliegen met het toestel was meer dan anderhalf jaar verboden, omdat binnen een kort tijdsbestek twee dodelijke crashes met dat type waren gebeurd.

Snapchat

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, steeg ruim 6 procent, dankzij een verhoging van het koersdoel door Goldman Sachs. De zakenbank is positief gestemd over de groeivooruitzichten van Snap.

Intel kreeg er bijna 5 procent bij. De chipproducent is in het vizier van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb. Hij vindt dat Intel teleurstellend presteert in vergelijking met branchegenoten en wil dat het concern strategische alternatieven bekijkt, waaronder de verkoop van onderdelen.

De euro stond op 1,2251 dollar, tegenover 1,2246 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 47,99 dollar. Brentolie klom 0,5 procent tot 51,20 dollar per vat.