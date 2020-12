Chipbedrijf Intel in vizier activistische aandeelhouder Loeb

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse chipproducent Intel is in het vizier van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb. Hij vindt dat Intel teleurstellend presteert in vergelijking met branchegenoten en wil dat het concern strategische alternatieven bekijkt, waaronder een opsplitsing en de verkoop van onderdelen. Op Wall Street ging het aandeel Intel omhoog door het nieuws.

De investeringsmaatschappij van Loeb, Third Point, heeft naar eigen zeggen een aanzienlijk belang opgebouwd in Intel en dringt nu in een brief aan op veranderingen. Loeb wil bestuurders gaan benoemen bij het concern uit het Californische Santa Clara, want in het verleden zijn volgens hem veel fouten gemaakt. Hij vindt dat Intel achterblijft met technologische ontwikkeling vergeleken met rivalen. Daar komen nog extra risico's bovenop nu grote techbedrijven en klanten van Intel als Apple, Microsoft en Amazon werken aan de ontwikkeling van eigen chips.

Intel liet weten in gesprek te willen gaan met Loeb. Op de beurs in New York steeg het aandeel bijna 5 procent, waarmee het chipbedrijf een marktwaarde heeft van circa 200 miljard dollar. Sinds begin dit jaar is het aandeel Intel gedaald, waardoor ongeveer 60 miljard dollar aan beurswaarde in rook opging.