Verlichtingsbedrijf Signify gaat banen schrappen bij onderzoek

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify gaat banen schrappen bij zijn onderzoeksafdeling in Eindhoven. Dat bevestigde een woordvoerder van Signify na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant gaat het om tientallen banen, maar de zegsman wilde desgevraagd geen concrete cijfers noemen.

Signify zegt dat de ingreep samenhangt met de coronacrisis. De impact van de pandemie duurt volgens de woordvoerder veel langer dan verwacht. "De gehele verlichtingsindustrie heeft last van de coronacrisis en het zal nog jaren duren voordat we weer terug zijn op het niveau van voor de crisis." Daarom moet in de kosten worden gesneden. Ook elders in het bedrijf wordt gekeken naar aanpassingen van de organisatie, waaronder op het hoofdkantoor. Signify zal later met meer details naar buiten komen over de plannen.

Het bedrijf had op een beleggersdag eerder deze maand gezegd dat de omzet dit jaar met meer dan 13 procent kan krimpen vanwege de crisis. Signify zei toen ook de winstgevendheid de komende jaren te willen verhogen. Dat gaat dus gepaard met banenverlies bij de onderneming.