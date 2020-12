'Licht hogere opening voorzien op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan dinsdag naar verwachting voor een licht hogere opening. Daarmee zou worden voortgeborduurd op de records van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street is positief omdat er eindelijk weer nieuwe coronasteun komt voor de Amerikaanse economie. Mogelijk komt er zelfs nog ietsje meer steun aan, aangezien het Amerikaanse lagerhuis heeft ingestemd met president Donald Trumps eis voor waardevollere steuncheques.

Het coronasteunpakket ter waarde van 900 miljard dollar werd vorige week na lang onderhandelen goedgekeurd in het Congres. Trump weigerde aanvankelijk zijn handtekening onder de deal te zetten en wilde onder andere de waarde van de steuncheque naar 2000 dollar verhogen. Maar uiteindelijk zwichtte Trump toch onder politieke druk en zette tandenknarsend zijn handtekening in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida.

De president eiste wel dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat nog over zijn voorstel stemmen om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen uit het steunpakket op te krikken. Nu het door de Democraten gedomineerde lagerhuis akkoord is, moet alleen de Senaat nog een oordeel vellen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en is het nog onduidelijk of er voldoende steun is. Binnen Trumps eigen partij is er verzet tegen de verhoging van de steuncheques. De Senaat komt waarschijnlijk dinsdag bijeen.

Onrust

Het is deze laatste dagen van het jaar wel erg onrustig in Washington. Volgens de aanstaande president Joe Biden zet de vertrekkende regering Trump "wegversperringen" op voor een vlotte overgang van de macht. Daarnaast heeft het lagerhuis een veto van Trump over de defensiebegroting weggestemd. De president had onder meer bezwaar tegen het plan om militaire bases om te dopen. Verder vond hij een strengere aanpak van onlineplatformen nodig, zoals Twitter en Facebook. Ook de Senaat zal hoogstwaarschijnlijk dinsdag het veto van tafel vegen.

Bij de bedrijven staat Boeing in de schijnwerpers. Volgens The New York Times vliegt American Airlines dinsdag voor het eerst in lange tijd weer met de 737 MAX. Het gaat om de eerste Amerikaanse maatschappij die het toestel weer in gebruik neemt. Eerder was er ook al een Braziliaanse maatschappij die weer begon met reguliere lijndiensten met de MAX. Vliegen met het toestel was meer dan anderhalf jaar verboden, omdat binnen een kort tijdsbestek twee dodelijke crashes met toestellen van dat type waren gebeurd. Boeing heeft allerlei aanpassingen aan het toestel moeten doorvoeren.

De graadmeters in New York zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers waren toen vooral enthousiast Trump toch zijn handtekening had gezet onder het steunpakket. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent in de plus op 30.403,97 punten. Dat was de hoogste slotstand ooit. Ook de brede S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq noteerden records. De S&P 500 ging 0,9 procent omhoog tot 3735,36 punten en Nasdaq won 0,7 procent tot 12.899,42 punten.