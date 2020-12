Kaartenmaker AND rondt private plaatsing af

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND international Publishers heeft de private plaatsing van aandelen aan nieuwe en bestaande beleggers afgerond. Dat bleek dinsdag.

In totaal werden er 515,820 nieuwe aandelen geplaatst, ter waarde van 825.000 euro, met een inschrijvingsprijs van 1,60 euro per aandeel. AND zal de opbrengst van de emissie gebruiken voor onder meer het uitbreiden van zijn verkoopnetwerk en het financieren van het werkkapitaal.

AND veranderde onlangs zijn handelsnaam in GeoJunxion.