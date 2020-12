Goudprijs stijgt na akkoord lagerhuis VS met hogere coronacheque

SINGAPORE (AFN) - De goudprijs zat dinsdag in de lift, nadat het Amerikaanse lagerhuis instemde met de eis van president Donald Trump om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen uit het coronasteunpakket te verhogen van 600 naar 2000 dollar.

Het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden stemde met 275 tegen 134 stemmen voor het voorstel. Ook de Senaat moet over het plan stemmen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en is het nog onduidelijk of er voldoende steun is.

De goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden zette de dollar enigszins onder druk. Door de hogere steuncheque dikt de rekening voor 'huishoudelijke uitgaven' in de Verenigde Staten met 464 miljard dollar aan.

Zorgen

Goud zat de afgelopen tijd sowieso in de lift, nu optimisme over coronavaccins plaatsmaakt voor zorgen over inflatie en een zwakkere dollar. Bij economische ontwrichting worden vaak zogeheten veilige havens, zoals goud, gezocht. De goudprijs stond in de Aziatische handelssessie op 1.877 dollar per troy ounce (31,1 gram).

Overigens ging de prijs van zilver omlaag, nadat maandag nog het hoogste peil sinds september op de borden werd gezet. Andere edelmetalen als platina en palladium stegen in waarde.