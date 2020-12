'Hoger begin Damrak na records op Wall Street'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te beginnen. Beleggers trekken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de ondertekening van het langverwachte coronasteunpakket door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook een flinke koerssprong van de Japanse beurs biedt steun aan de handel.

In Washington stemde het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden in met de eis van president Trump om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar. De Senaat, die waarschijnlijk dinsdag bijeenkomt, moet nog over het plan stemmen. In de Senaat zijn de Republikeinen in de meerderheid en binnen Trumps eigen partij is er verzet tegen de verhoging van de steuncheques.

Aan het coronafront vaccineert Ierland dinsdag zijn eerste inwoners tegen het coronavirus, als 26e van de 27 landen in de Europese Unie. Nederland is het enige land waar de inwoners nog moeten wachten op het vaccin. Het kabinet wil pas op 8 januari de vaccinatiecampagne starten. Alle Europese landen gebruiken het vaccin Comirnaty van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Comirnaty is het enige vaccin dat tot nu toe is toegelaten in Europa.

In de Aziatische regio gingen de beursgraadmeters overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio maakte een koerssprong van 2,7 procent en eindigde op het hoogste niveau in dertig jaar. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. De Chinese webwinkel Alibaba toonde herstel in Hongkong na de zware koersverliezen in de afgelopen twee handelsdagen. De hoofdindex in Shanghai bleef achter met een min van 0,6 procent.

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De AEX-index eindigde 0,2 procent in de plus op 627,59 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 938,88 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent. In Londen bleef de beurs dicht. Wall Street ging met nieuwe records de dag uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 30.403,97 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent en techbeurs Nasdaq won 0,7 procent.

De euro was 1,2240 dollar waard, tegen 1,2214 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 47,87 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 51,12 dollar per vat.