Nikkei schiet naar hoogste niveau in 30 jaar

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan schoot dinsdag omhoog en eindigde op het hoogste niveau in dertig jaar. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een verhoging van het langverwachte coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

In de Verenigde Staten zette de Amerikaanse president Donald Trump uiteindelijk toch zijn handtekening onder het steunpakket. Daarnaast stemde het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden in met de eis van de president om de waarde van de steuncheque voor Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar. De Senaat moet nog over het plan stemmen. Maar daar zijn de Republikeinen in de meerderheid en binnen Trumps eigen partij is er verzet tegen de verhoging van de steuncheques.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 2,7 procent hoger op 27.568,15 punten. De Japanse hoofdindex boekte daarmee de grootste dagwinst in vijf weken en bereikte de hoogste stand sinds augustus 1990. Techinvesteerder en telecomconcern SoftBank, een zwaargewicht in de index, steeg ruim 4 procent. Het farmaceutische concern Sumitomo Dainippon Pharma maakte een koerssprong van 16 procent en machinemaker Mitsubishi Heavy Industries dikte bijna 5 procent aan.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,9 procent. De Chinese webwinkel Alibaba toonde herstel en klom 6 procent. Het aandeel stond in de afgelopen twee handelsdagen flink onder druk door een onderzoek naar de machtspositie van het bedrijf en de eis van Peking dat dochterbedrijf Ant Group stopt met consumentenkredieten en vermogensbeheerdiensten. De Kospi in Seoul won 0,1 procent. In Sydney, waar beleggers terugkeerden na het lange kerstweekeinde, ging de All Ordinaries 0,5 procent vooruit.