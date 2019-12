'Meer discussie over beloningsbeleid in 2020'

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zullen in het nieuwe jaar meer dan ooit in teken staan van botsingen over het beloningsbeleid voor de top, tenzij bedrijven snel werk maken van een betere onderbouwing. Daarvoor waarschuwt directeur Rients Abma van beleggersorganisatie Eumedion in De Telegraaf.

"De relatie tussen aandeelhouders en beursondernemingen gaat flink worden getest. Beleggers, vooral pensioenfondsen, zijn steeds kritischer en verwachten gematigdheid en maatschappelijk uitlegbare voorstellen. Zij kunnen er niet omheen dat van met name de grote beursondernemingen wordt verwacht dat zij deze concrete vraag van de maatschappij in ogenschouw nemen", aldus Abma.

In de krant wijst de beleggersvoorman op een recent herziene richtlijn over aandeelhoudersrechten. Daardoor moeten beursgenoteerde bedrijven voortaan eens in de vier jaar een nieuw beloningsbeleid ter stemming voorleggen aan hun aandeelhouders, waarbij 75 procent van de achterban akkoord moet gaan. "Voorheen was dat 50 procent plus één, dus de drempel is hoger geworden."