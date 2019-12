'Beleggers kijken naar nieuwjaarstoespraken'

Gepubliceerd op | Views: 466

AMSTERDAM (AFN) - De beursweek rondom de jaarwisseling staat deels in teken van de nieuwjaarstoespraken van wereldleiders, die daarin mogelijk nog iets nieuws vertellen dat de markt in beweging kan zetten. Zo spreken de Chinese president Xi Jinping en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hun volk toe. Ook komen er verspreid over de door oud en nieuw onderbroken week nog diverse macro-economische cijfers naar buiten.

Op dinsdag 31 december zijn veel beurzen, waaronder die in Amsterdam, maar een halve dag open. In Frankfurt wordt die dag zelfs helemaal niet gehandeld. In New York is dan wel sprake van een normale handelsdag, al zal het handelsvolume er wel lager liggen omdat veel beleggers al oudjaar aan het vieren zijn. Op woensdag blijven de meeste beurzen wereldwijd een dag dicht in verband met nieuwjaarsdag.

Beleggers kunnen begin van de week nog cijfers over de winkelverkopen in Duitsland, het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten en het producentenvertrouwen in Nederland verwerken. In de eerste dagen van het nieuwe jaar gaat de aandacht waarschijnlijk uit naar diverse inkoopmanagersindexen over de stand van de industrie en inflatie-updates uit diverse landen. Aan het bedrijvenfront blijft het waarschijnlijk rustig. In Nederland staan er donderdag nog wel omzetcijfers van groothandelsbedrijf Sligro op de agenda.

Behoorlijke winst

De AEX-index in Amsterdam lijkt het jaar met een behoorlijke winst af te sluiten, ondanks de handelsoorlog en alle onzekerheid rondom de brexit. De hoofdindex aan het Damrak staat met een stand van 611,01 punten inmiddels ruim boven de 487,88 punten waarmee 2018 werd afgerond.

De Europese beurzen zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan, en Wall Street eindigde een week waarin de belangrijkste graadmeters nieuwe records neerzetten, gemengd rond de slotstanden van een dag eerder. De handel verliep rustig en de aandacht ging zo vlak na de kerst vooral uit naar ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Peking liet weten nauw in contact te staan met de VS over het ondertekenen van de recent overeengekomen handelsovereenkomst.