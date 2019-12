Euronext: nog geen knoop doorgehakt over BME

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam, praat nog altijd met het bestuur van de Spaanse branchegenoot BME over een mogelijke overname. Volgens Euronext-topman Stéphane Boujnah is er nog geen bod uitgebracht en hoeven de gesprekken niet per se tot een deal te leiden. Dit heeft hij gezegd in een interview met het Portugese weekblad Expresso.

BME, voluit Bolsas y Mercados Españoles, zou goed passen bij Euronext dat er naar streeft om een soort pan-Europees beursbedrijf te worden. Ook de beurzen in België, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en Portugal horen al bij de onderneming.

Onlangs bevestigde Euronext reeds berichten dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het inlijven van BME. Kort daarop bracht beursuitbater SIX Swiss Exchange een bod uit op de Spaanse partij. Daarbij werd BME gewaardeerd op bijna 3 miljard euro. Boujnah wilde tegenover Expresso niet zeggen wat hij vindt van dat Zwitserse bod. Hij durfde ook nog niet te zeggen of Euronext komend jaar weer met nieuwe acquisities komt. Volgens de Spaanse wetgeving kan Euronext nog een bod doen tot vijf dagen voordat het bod van SIX op BME afloopt.