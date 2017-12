Miljoenenschikking Pershing rond Allergan

Gepubliceerd op | Views: 551

NEW YORK (AFN) - Pershing Square Holdings, het in Amsterdam genoteerde investeringsfonds van miljardair Bill Ackman, heeft een schikking bereikt in de zaak rond vermeende voorkennishandel bij de mislukte overname van farmaceut Allergan. Daarvoor betaalt Pershing ruim 193 miljoen dollar.

Pershing had samen samen met farmaciebedrijf Valeant in 2014 geprobeerd Allergan over te nemen met een vijandig bod. Aandeelhouders van Allergan beschuldigden de partijen later van handel met voorkennis in die overnamepoging. Valeant betaalt ruim 92 miljoen dollar in de schikking.

Pershing had eerder 75 miljoen dollar opzij gezet in verband met de kwestie, maar ontkent schuldig te zijn geweest aan handel met voorkennis.