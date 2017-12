Wall Street lager op laatste handelsdag 2017

Gepubliceerd op | Views: 525

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York stonden vrijdag op de laatste handelsdag van 2017 licht in het rood. Beleggers op Wall Street kijken terug op een uitstekend beursjaar, waarin de hoofdgraadmeters records op records stapelden, geholpen door de sterke economische groei, de hoge bedrijfswinsten en optimisme over de belastinghervormingen van president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,1 procent lager op 24.813 punten. De Dow ging bijna 26 procent omhoog dit jaar. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2685 punten. Voor heel 2017 is de S&P circa 20 procent gestegen. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6937 punten. De Nasdaq liet dit jaar een koerswinst van 29 procent optekenen. Daarmee behaalden de graadmeters de beste prestaties sinds 2013.

Goldman Sachs verloor 0,1 procent. De grote bank denkt dat de nieuwe belastingwet het resultaat in het vierde kwartaal met ongeveer 5 miljard dollar kan drukken. Dat zou vermoedelijk een fors verlies betekenen.

Apple

Apple leverde 0,5 procent in. Het bedrijf verlaagt de prijzen voor het vervangen van batterijen van oudere iPhones nadat bekend werd dat Apple de snelheid van oudere telefoons terugschroeft om naar eigen zeggen te voorkomen dat ze uitvallen. Het technologiebedrijf gaf vorige week toe de toestellen bewust trager te maken. Apple biedt excuses aan voor de gang van zaken.

Amazon ging 0,9 procent omlaag. President Trump zei dat de Amerikaanse staatspostdienst hogere kosten voor het webwinkelbedrijf in rekening moet brengen voor het bezorgen van pakketjes. Het is niet de eerste keer dat Trump uithaalt naar Amazon. Eerder zei hij al dat Amazon grote schade toebrengt aan belastingbetalende detailhandelsbedrijven.

Netflix

Ook Netflix (min 0,1 procent) kon op belangstelling rekenen. De onlinevideodienst kondigde aan de salarissen van een groep topbestuurders te willen verhogen. Het bedrijf verwees als reden daarvoor naar de belastinghervormingen in de VS.

De euro was 1,2021 dollar waard, tegen 1,2016 dollar bij het slot van de Europese handel. De eenheidsmunt werd dit jaar zo'n 13 procent meer waard ten opzichte van de dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 60,31 dollar. Brentolie klom 0,9 procent tot 66,72 dollar. De olieprijzen stegen in 2017 voor het tweede jaar op rij.