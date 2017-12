VNC wijzigt naam in DGB Group

Gepubliceerd op | Views: 609

HARDENBERG (AFN) - Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) gaat haar naam wijzigen in DGB Group. Verder wordt de zetel van de onderneming verhuisd naar Hardenberg.

De aandeelhouders van VNC stemden vrijdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in met de veranderingen. Het maatschappelijk kapitaal zal voortaan 1 miljoen euro bedragen en is in 25 miljoen gewone aandelen en 25 miljoen preferente aandelen, elk nominaal groot 2 cent. De statutenwijziging gaat per 8 januari in.

Het bedrijf meldde verder dat gedurende het tweede halfjaar van 2017 een positief bedrijfsresultaat is behaald wat een kentering inhoudt van de neerwaartse lijn van begin 2017. Daarnaast werd voor 2018 en 2019 een prognose uitgesproken voor een bedrijfsresultaat van respectievelijk ruim 1,5 miljoen euro en 2,4 miljoen euro.