DSM klaar met overname in Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 742 | Onderwerpen: Brazilië

HEERLEN (AFN) - DSM heeft de overname van de Braziliaanse productiefaciliteit van Amyris afgerond. Met de deal die in november al was aangekondigd is een bedrag gemoeid van in totaal 96 miljoen dollar.

Amyris Brasil was eigenaar en exploitant van de Brotas 1 productiefaciliteit die zich bezighoudt met fermentatie. Volgens een verklaring is via deze deal de strategische alliantie tussen DSM en Amyris uitgebreid.