EINDHOVEN (AFN) - Beursaap Jacko van beleggerswebsite Beursgorilla heeft in 2017 de AEX-index weer eens verslagen, na drie verliesjaren. Het willekeurige mandje aandelen van Jacko rendeerde dit jaar beter dan de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs.

De fondsen die de aap had uitgekozen waren goed voor een koerswinst van bijna 27 procent. De AEX, met daarin de 25 leidende fondsen aan het Damrak, stevent juist af op een jaarwinst van circa 13 procent.

Beursgorilla houdt dit experiment al sinds 2000. De site laat een gorilla via de keuze van verschillende bananen, die corresponderen met beursgenoteerde fondsen, een mandje met tien aandelen samenstellen. In dat mandje wordt elke maand, eveneens totaal willekeurig, één aandeel verwisseld voor een ander fonds.

Drie slimme aandelenwissels

In zijn achttienjarige bestaan als belegger heeft de gorilla het al veertien keer beter gedaan dan de AEX. Dit jaar dankt Jacko zijn winst vooral aan drie slimme aandelenwissels.

De ,,behaarde vermogensbeheerder'' verkocht zijn stukken in Air-France KLM in september met een rendement van 75 procent. Daarnaast deed hij in februari aandelen van industrieconcern Nedap van de hand met een winst van 34 procent. De verkoop van aandelen NN Group in augustus leverde hem nog eens een rendement van 29 procent op.