Olie weer duurder na bewogen jaar

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Voor het tweede jaar op rij is olie duurder geworden. De jaarwinst werd geboekt in een bewogen periode waarin verschillende kwesties speelden zoals orkanen, een conflict in het Midden-Oosten en een strijd tussen de OPEC-landen en schalie-oliewinning in de VS.

Vooral de overeenkomst over productiebeperkingen door oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland stuwden de prijzen. Ook geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en verstoringen bij pijpleidingen in de Noordzee, in Canada en Libië hielpen prijzen vooruit. Verder zette natuurgeweld een rem op de productie in delen van de VS, hetgeen de prijs goed uitkwam.

De prijs van Amerikaans olie was vrijdagmorgen met 60,21 dollar per vat ruim 12 procent duurder dan begin 2017. Brent kostte ruim 17 procent meer op 66,57 dollar.

Verenigde Staten

In 2018 wordt vooral gekeken naar de Verenigde Staten. Nu de olieprijs in de lift zit, is het winnen van schalie-olie weer meer rendabel. Mogelijk voert het land de schalieproductie op. Daarmee zou het productiebeperkingen door andere landen teniet doen. Speculaties over een toename van het aantal boormachines en boorinstallaties nemen almaar toe.

Een hogere productie betekent dat het langer duurt voordat de productiebeperkingen van de OPEC en andere landen waaronder Rusland effect hebben. De recent vernieuwde afspraken die iets moeten doen aan het olie-overschot en daarmee de relatief lage olieprijzen zouden volgens de OPEC eigenlijk al in het derde kwartaal van 2018 voor balans op de oliemarkt moeten zorgen.