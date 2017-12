'AEX begint vlak aan laatste handelsdag 2017'

Gepubliceerd op | Views: 1.070

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag naar verwachting vrijwel vlak aan de laatste handelsdag van 2017. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen met kleine koersuitslagen openen. De handel op de beurzen zal naar verwachting zeer dun zijn aangezien veel institutionele investeerders en bedrijven hun boeken al hebben gesloten.

Op het Damrak stevent de AEX-index af op een jaarwinst van ruim 13 procent. Sterkste stijger binnen de hoofdindex is speciaalchemiebedrijf DSM met een jaarwinst van 42 procent. Het door schulden geplaagde kabel- en telecomconcern Altice is de grote verliezer van het jaar met een min van 54 procent.

In de MidKap, die op koers ligt voor een jaarwinst van 21,5 procent, is luchtvaartcombinatie Air France-KLM veruit de grote winnaar van het beursjaar met een winst van 162 procent. Beursintermediair Flow Traders is de grootste daler met een verlies van bijna 40 procent in het beursjaar dat werd gekenmerkt door een zeer lage volatiliteit op de markt.

SnowWorld

Aan het bedrijvenfront staat SnowWorld in de belangstelling. De uitbater van skihallen heeft het dividend voor het boekjaar 2016/2017 vastgesteld op 0,40 euro per aandeel. Daarmee keert het bedrijf 0,10 euro per aandeel meer uit dan een jaar eerder.

De Aziatische beurzen lieten vrijdag een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde op de laatste handelsdag van het jaar 0,1 procent lager. Beleggers kunnen echter terugkijken op een sterk beursjaar waarin de Japanse hoofdindex met 19 procent is gestegen.

Dow Jones

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 547,06 punten en de MidKap eindigde vlak op 835,15 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent. De FTSE in Londen sloot de laatste volle handelsdag van het jaar een fractie hoger. De Britse beurs is vrijdag een halve dag open.

Op Wall Street werden kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 24.837,51 punten. De brede S&P 500-index en technologiegraadmeter Nasdaq stegen 0,2 procent.

Euro

De euro was 1,1956 dollar waard, tegen 1,1950 dollar op woensdag. De eenheidsmunt werd dit jaar zo'n 13 procent meer waard ten opzichte van de dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 60,18 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder op 66,53 dollar per vat.