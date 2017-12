SnowWorld verhoogt dividend

Gepubliceerd op | Views: 1.749 | Onderwerpen: dividend

ZOETERMEER (AFN) - De beursgenoteerde uitbater van skihallen SnowWorld heeft het dividend voor boekjaar 2016/2017 vastgesteld op 0,40 euro per aandeel. Daarmee keert het bedrijf 0,10 euro per aandeel meer uit aan aandeelhouders dan een jaar eerder, zo meldde het bedrijf vrijdag.

SnowWorld geeft investeerders de keuze tussen 0,40 euro in contanten of 1 nieuw aandeel op 21 bestaande aandelen. Aandeelhouders van Snowworld komen 16 maart bijeen.

SnowWorld maakte eerder dit jaar voorlopige cijfers over afgelopen boekjaar bekend vanwege het aangekondigde verplichte bod van Alychlo op aandelen SnowWorld. De investeringsmaatschappij van de Belgische zakenman Marc Coucke heeft door overname van het belang van topman Hendriks al een ruime meerderheid van de aandelen in handen.

Zoetermeer

De cijfers die destijds werden gemeld, zijn nu ongewijzigd vastgesteld. De omzet van het bedrijf klom met bijna 7 procent tot 27,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel ruim 13 procent hoger uit op 9,7 miljoen euro.

SnowWorld profiteerde flink van de uitbreidingen in de skihal in Zoetermeer. In oktober vorig jaar werd daar de verlengde derde piste geopend en in december volgde de ingebruikname van de Skybar met groot panoramaterras bij die piste.

Parijs en Barcelona

Plannen om in Parijs en Barcelona skihallen te gaan bouwen schoof Snowworld op de lange baan. Het bedrijf maakte al circa 1 miljoen euro aan kosten om de hallen te ontwikkelen. Dit bedrag werd als afwaardering in de boeken gezet.