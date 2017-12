Gepubliceerd op | Views: 531

DEN HAAG (AFN) - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijsstijging is groter dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 3,5 procent duurder.

De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in november ruim 21 procent duurder dan in november 2016. Een maand eerder was de prijsstijging ruim 6 procent.