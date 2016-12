DNB: groei wereldhandel blijft beperkt

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: banken, DNB

AMSTERDAM (AFN) - De groei van de wereldhandel blijft de komende jaren waarschijnlijk beperkt. Diverse factoren die de handel de afgelopen jaren stimuleerden zijn uitgewerkt, maar dat betekent niet dat de economische groei evenredig sterk afzwakt. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een donderdag gepubliceerde studie.

De wereldhandel groeit sinds 2012 aanzienlijk trager dan in de 25 jaar voor de financiële crisis. Die vertraging komt volgens DNB vooral door structurele factoren. Zo lijkt de trend waarbij productieprocessen steeds verder worden opgeknipt grotendeels ten einde. Verder zorgde de toetreding van China tot de wereldhandel in de kwarteeuw voor de crisis voor een enorme impuls, die niet te herhalen is.

Die ontwikkelingen zijn niet noodzakelijkerwijs problematisch voor de economische groei, aldus DNB. De centrale bank wijst er daarbij op dat de groei van de wereldeconomie nu rond het langjarig gemiddelde ligt, ondanks de matige groei van de handel.