Zwitsers lijken verbod op investering in oorlogstuig af te wijzen

ZÜRICH (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitsers hebben een voorstel om het financieren van wapenfabrikanten met geld van de centrale bank en pensioenfondsen te verbieden, waarschijnlijk verworpen. Volgens een prognose van de Zwitserse omroep SRF stemde een ruime meerderheid van zo'n 58 procent in een referendum tegen het voorstel.

Met het voorstel 'Initiative Against the War' zou het voor Zwitserse banken en investeerders verboden worden om aandelen te hebben in bedrijven die meer dan 5 procent van hun omzet genereren uit wapens. Ook zouden banken geen leningen meer mogen verstrekken aan die bedrijven. Het afwijzen van een verbod behoedt bijvoorbeeld de centrale bank voor de plicht snel voor omgerekend circa 18,5 miljard euro aan aandelen van de hand te doen, aldus Zwitserse media. Zwitserland heeft een diepgewortelde wapencultuur, ondanks dat het de laatste 200 jaar zelden bij een oorlog betrokken is geweest.

Een tweede voorstel over ethisch zakendoen lijkt het ook niet te gaan halen. Het 'Responsible Business Initiative' zou multinationals verantwoordelijk houden voor mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in het buitenland. Een kleine meerderheid van de kiezers keerde zich tegen het voorstel. Het voorstel leek in de loop van de dag hoe dan ook te sneuvelen, omdat ook een meerderheid van de 26 kantons voor moest zijn. Zeker veertien kantons stemden tegen.

De Zwitserse regering adviseerde kiezers tegen beide voorstellen te stemmen omdat ze de economie zouden schaden. Als een van de voorstellen zou worden aangenomen had dat het potentieel om het bedrijfslandschap te veranderen in een land dat bekend staat om lage belastingen en soepele regelgeving.