DGB Groep sluit nieuwe leningen af

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft met nieuwe leningen oude obligaties uit 2017 afgelost. De hoofdsom van de nieuwe leningen bedraagt 3,3 miljoen euro is gelijk aan de aflossing van de leningsovereenkomsten, meldt het softwarebedrijf voor de veeteeltsector.

De nieuwe leningen hebben een effectieve ingangsdatum van 1 januari 2019 met een looptijd van vijf jaar. De rente van de nieuwe leningen is ongewijzigd ten opzichte van de afgeloste leningen en komt neer op 5 procent per jaar met een recht op aflossing van 20 procent per jaar.