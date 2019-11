KPN verkoopt webhostingdochter Argeweb

Gepubliceerd op | Views: 79

DEN HAAG (AFN) - Telecomconcern KPN doet zijn dochteronderneming voor webhosting Argeweb van de hand. Total Webhosting Solutions koopt het bedrijf voor een niet bekendgemaakt bedrag. De desinvestering maakt deel uit van de vereenvoudiging van de bedrijfsvoering bij KPN.

KPN kocht Argeweb in 2014. Het in Maassluis gevestigde bedrijf verzorgt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf onder andere diensten op het vlak van domeinnaamregistratie, gedeelde webhosting en online opslag.