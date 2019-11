Lager slot op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 341 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend met kleine verliezen de handel uitgegaan. Beleggers waren terughoudend door de vrees dat de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China zal verslechteren vanwege de steun van Washington aan de demonstranten in Hongkong.

Eerder op de dag leek het sentiment positiever. Op het Damrak ging de AEX-index tussentijds zelfs even door de 600-puntengrens, maar dat niveau werd niet vastgehouden. De laatste keer dat de graadmeter boven de 600 punten wist te sluiten, was op 22 mei 2001

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 597,29 punten. De MidKap verloor ook 0,1 procent, tot 882,86 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten eveneens 0,1 procent. De FTSE 100 in Londen leverde 1 procent in. De Britse hoofdstad werd opgeschud door een steek- en schietincident op de London Bridge in het centrum. De politie sprak van een terreurdaad.

Altice

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam eindigde luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een min van 2 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe raakte de uitzendrechten voor de UEFA Champions League in Frankrijk kwijt en won juist 2 procent. Het bedrijf betaalde eerder honderden miljoenen euro's per jaar voor de rechten. Kenners meenden al dat Altice best zonder zou kunnen.

Kardan verloor daarnaast bijna 9 procent op de lokale markt. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeerder heeft in de eerste negen maanden van het jaar het verlies fors zien oplopen.

Ocado

In Oslo zakte DNB ASA ruim 6 procent. De Noorse politie is een onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij de grootste bank van het land. De Britse onlinesupermarkt Ocado steeg een kleine 10 procent in Londen na de bekendmaking van een samenwerking met de Japanse retailer Aeon. En in Frankfurt klom E.ON dik 3 procent na een handelsbericht. Het Duitse energiebedrijf is positiever gestemd over de winst die het dit jaar verwacht te halen.

De euro was 1,1020 dollar waard tegen 1,1007 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,9 procent tot 55,84 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 62,54 dollar per vat.