'Lijmpoging Mediaset en Vivendi mislukt'

MILAAN (AFN) - Mediaondernemingen Mediaset en Vivendi hebben hun ruzie over een controversiële herschikking van de bedrijfsstructuur bij die eerste partij niet kunnen bijleggen. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Een confrontatie in de rechtszaal is daarmee onafwendbaar.

Vivendi, de op één na grootste aandeelhouder bij het mediabedrijf van oud-premier Silvio Berlusconi, is fel gekant tegen een samenvoeging van de Italiaanse en Spaanse activiteiten van Mediaset in een Nederlandse houdstermaatschappij. Het Franse mediaconglomeraat vreest aan invloed in te boeten.

Nadat op een aandeelhoudersvergadering een meerderheid voor de herschikking had gestemd, probeerde Vivendi de herschikking via de rechtbank tegen te houden. Kort voor een zitting, gepland voor deze vrijdag in Milaan, zouden advocaten van beide bedrijven tevergeefs hebben geprobeerd een deal te sluiten. Daarbij werd gesproken over de verkoop door Vivendi van een fiks deel van zijn belang.