Vooral Saudi's willen hap van Aramco

Gepubliceerd op | Views: 1.235

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De aandelen van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn vooral gewild bij Saudische institutionele beleggers. Volgens zakenbank Samba Capital, die 's wereld grootste beursgang ooit in goede banen moet leiden, is in totaal voor ruim 44 miljard dollar ingeschreven op de stukken.

Een derde van de stukken die bij de beursgang worden aangeboden, is bestemd voor particuliere Saudische beleggers. Eerder was al bekend dat dit deel van de beursgang was overschreven. Het gaat hier om een bedrag van meer dan 10 miljard dollar.

Bij de institutionele beleggers was sprake van bijna 32 miljard dollar aan inschrijvingen. Ruim een tiende van dat bedrag was voor rekening van buitenlandse investeerders. Partijen hebben tot woensdag om zich aan te melden.

Saudi Aramco is van plan een belang van 1,5 procent van alle aandelen in de markt te zetten. Dat komt neer op 3 miljard aandelen. De beursgang zou aan de onderneming een prijskaartje hangen van 1600 miljard tot 1700 miljard dollar. Daarmee zou Saudi Aramco de grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld zijn.